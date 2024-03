Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : le PPI a plombé l'ambiance à 24H '4 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 23:58









(CercleFinance.com) - Cette dernière séance avant les '4 sorcières' n'est probablement pas celle dont la plupart des gérants rêvaient pour maximiser leurs performances trimestrielles... mais le modeste repli de Wall Street ce jeudi ne va pas non plus plomber leurs performances depuis le 1er janvier.



Le principal regret provient de ce que les 3 principaux indices US auraient pu collectivement inscrire de nouveaux records absolus à l'ouverture (c'est ce qui se profilait dans les transactions électroniques depuis le début de la matinée, avec des gains de +0,5 à +0,6%) mais la publication 'PPI' est venue tout gâcher.

L'euphorie ambiante (Paris gagnait +1% à 8.218Pts) est retombée à 13H30 avec l'indice des prix à la production, ressorti à +0,6% au lieu de +0,3% attendu.



Les indices US ont rapidement effacé la moitié des gains potentiels et peu après une ouverture mollement positive, ils sont rapidement retombés de +0,2% à -0,2% ou -0,3%.

Les score sont ensuite figés autour de -0,3% durant toute la séance et la clôture est intervenue sans que la situation ait évolué (elle n'évolue plus vraiment depuis le 7 mars en fait).

Le Dow Jones s'effrite de -0,35%, le S&P500 et le Nasdaq Composite de -0,3%.



Le Nasdaq -100 (-0,3% également) préserve toutefois les 18.000Pts mais recule dans le sillage de Tesla -4,1%, AMD -4%, Illumina -3,5%, On -3,4%, Nvidia -3,2%, Micron -2,9%.

Les 'GAFAM' ont bien aidé à contenir le repli des grands indices avec Alphabet +2,5%, Microsoft +2,4%, Amazon +1,2% et Apple +1,1%... ne manque que Meta avec -0,7%.



Le S&P500 a été plombé par les constructeurs de maisons, notamment Lennar -7,6%, Beazer Homes -6,9%, Pulte Group -4%, DR Horton -3,1%



A noter qu'Adobe plongeait de -11% après la clôture avec des chiffres trimestriels de ventes de logiciels graphiques dans le bas de la fourchette et une contribution de 'l'IA' pas à la hauteur des espérances.



La faute aux prix à la production aux Etats-Unis qui ont augmenté 2 fois plus que prévu par rapport au mois précédent, et de 0,4% sans l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Selon le Département du Travail, la hausse s'est établie à 1,6% en données brutes en 'annualisé' et à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux le mois dernier, à comparer à des taux annuels respectifs de 1% et 2,7% observés en janvier.



Pas de surprise en revanche pour les ventes de détail aux Etats-Unis ont rebondi de 0,6% en rythme séquentiel en février, un rebond globalement conforme aux attentes du marché, après un repli de 1,1% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de -0,8%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,3% le mois dernier, après une baisse de 0,8% en janvier.

Enfin, Le Département du Travail annonce 209 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 4 mars aux Etats-Unis, un chiffre en repli de 1.000 (inférieur à la marge d'incertitude) par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (210 000 au lieu des 217 000 initialement annoncés).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 208.000 cette même semaine, soit un repli anecdotique de 500 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



La réaction du marché obligataires aux publications du 'PPI' et des ventes de détail est négative : les T-Bonds US se tendent de +10Pts vers 4,295%, le '30 ans' affiche +9Pts vers 4,435%... ce qui peut expliquer le mouvement d'humeur sur les valeurs immobilières car les conditions d'emprunts se dégradent de +15Pts en 48H.





