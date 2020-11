Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le PMI confirme le mouvement haussier Cercle Finance • 23/11/2020 à 17:08









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en légère hausse lundi matin, un indicateur d'activité meilleur que prévu ayant permis d'effacer de piètres données macroéconomiques en provenance d'Europe. En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles américaine progresse de 0,6% à 29.444.9 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote de son côté 0,1% à 11.868,6 points. Publié dans le courant de la matinée, l'indice PMI composite de l'activité globale des Etats-Unis - calculé par IHS Markit - est passé de 56,3 en octobre à 57,9 au mois de novembre à en croire son estimation 'flash'. L'indice, qui traduit une accélération de l'expansion de l'activité du secteur privé américain en l'absence de confinement, atteint ainsi son plus haut niveau depuis près de six ans. 'L'enquête de novembre permet de fournir le premier cliché de l'économie américaine après les résultats de l'élection présidentielle et le tableau est très encourageant', juge Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit. 'Les attentes concernant l'année à venir s'établissent à leurs plus hauts niveaux depuis plus de six ans, ce qui reflète à la fois l'amélioration de la confiance due à l'issue des élections et à la perspective d'un prochain vaccin, qui pourrait permettre un retour à une activité normale dans un futur proche', ajoute-t-il. En Europe, en revanche, les mesures sanitaires ont lourdement pesé sur l'activité globale du secteur, privé qui s'est fortement repliée en novembre, au vu de l'indice PMI flash composite IHS Markit qui a chuté de 50 en octobre à 45,1 en novembre, son plus faible niveau depuis mai. Autre facteur haussier, AstraZeneca a annoncé ce matin que l'efficacité de son vaccin expérimental contre le Covid, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, avait atteint une efficacité allant jusqu'à 90% lors d'essais cliniques. L'euphorie qui avait suivi les annonces similaires de Pfizer, il y a deux semaines, semble toutefois être retombée et la perspective de la fermeture des marchés américains jeudi pour Thanksgiving ne paraît pas propice à la prise de risque. Côté valeurs, Regeneron se contente donc d'une hausse de 3% après avoir indiqué que la FDA américaine avait approuvé en urgence son traitement aux anticorps contre le Covid. Merck s'adjuge de son côté plus de 2% après avoir officialisé l'acquisition d'OncoImmune, une opération destinée à combler le retard qu'affiche le groupe pharmaceutique dans le traitement et la prévention du coronavirus depuis le début de la crise.

