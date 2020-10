Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le plan de relance inquiète toujours Cercle Finance • 21/10/2020 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin, même si ses gains devraient rester limités du fait de l'incertitude entourant la mise en place d'un nouveau plan de relance budgétaire. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains progressent en moyenne de 0,1%, annonçant un début de séance en très légère progression. Les investisseurs hésitent toujours à prendre position sur le marché face à l'absence d'un plan de relance de l'activité, qui pourrait finir par menacer le fragile début de reprise de l'économie américaine. Les négociations sur les moyens de proposer de nouvelles mesures budgétaires exceptionnelles - notamment via le versement de chèques aux ménages - se poursuivent à Washington, mais sans avancées véritables. Des déclarations contradictoires se se sont succédées hier: si Donald Trump s'est déclaré favorable à un compromis, des membres républicains influents du Congrès, comme Ted Cruz, ont jugé qu'un accord était peu vraisemblable. Toutefois, après la clôture des Bourses américaines, la présidente démocrate de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, a assuré avoir bon espoir qu'un accord puisse être trouvé d'ici à la fin de la semaine. Dans ce contexte d'incertitude, la séance d'hier avait dessiné un profil en 'accent circonflexe', avec des gains initiaux qui atteignaient 0,5% avant de s'amplifier jusqu'à 1,2% en moyenne à la mi-séance, puis un retour aux niveaux d'ouverture en fin de séance. Au coup de cloche final, le Dow Jones gagnait 0,4%, le S&P 500 prenait 0,5% et le Nasdaq grapillait 0,3%, ce qui lui permettrait toutefois de mettre fin à six séances consécutives de repli. La tendance n'est pas soutenue par les trimestriels de Netflix, dont le profit par action a déçu les attentes avec 1,74 dollar par titre contre 2,14 dollars, le groupe pâtissant de la montée en puissance de Disney sur le streaming. Le titre chutait de plus de 4% ce matin en cotations avant-Bourse.

