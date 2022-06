Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le PIB n'apporte aucun soulagement information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note hésitante mercredi matin, affectée par des chiffres du PIB montrant une contraction de l'activité plus marquée que prévu au premier trimestre.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq est inchangé ou presque, annonçant un début de séance incertain.



A en croire la troisième estimation du Département du Commerce, le PIB réel des Etats-Unis a reculé de 1,6% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année.



La précédente estimation, publiée il y a un mois, montrait une contraction plus limitée de 1,5%.



Pour ne rien arranger, l'indice des prix 'PCE' qui accompagne cette statistique a augmenté de 7,1% sur le premier trimestre, contre une hausse de 6,4% le trimestre précédent.



En excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie, l'indice a augmenté de 5,2%, comparativement à une hausse de 5% au dernier trimestre 2021, ce qui confirme que les tentions inflationnistes s'aggravent aux Etats-Unis.



Toutes ces données renforcent le scénario d'un net ralentissement de la première économie mondiale, voire même les craintes grandissantes d'une prochaine entrée en récession.



Dans ce contexte, les investisseurs vont se montrer particulièrement attentifs aux déclarations des responsables monétaires dans le cadre du forum des banquiers centraux organisé par la BCE à Sintra (Portugal).



Les intervenants surveilleront de près l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, prévue dans la matinée.



En attendant, le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans cède trois points de base autour de 3,17% après avoir atteint les 3,26% hier, tandis que les cours pétroliers poursuivent leur remontée.



Le baril du brut léger américain (WTI) grimpe de 1,5% vers 113,5 dollars sur le NYMEX, tandis que le Brent prend 1,6% à 119,8 dollars du côté de Londres.





