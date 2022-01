Wall Street: le PIB l'emporte sur la Fed information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 15:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en légère hausse jeudi à l'ouverture suite à de bons chiffres de la croissance américaine et au lendemain de la confirmation de l'approche restrictive de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les premiers chiffres de la croissance aux Etats-Unis au titre du quatrième trimestre sont venus rassurer les investisseurs quant à l'état de santé général de l'économie.



Après une hausse de 2,3% au trimestre précédent, le PIB a nettement accéléré en progressant de 6,9% en rythme annualisé sur les trois derniers mois de l'année, là où les analystes ne tablaient que sur une hausse de 5,1%.



Toujours au chapitre macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont diminué à 260.000 la semaine passée, contre 290.000 une semaine plus tôt, ce qui confirme le raffermissement du marché du travail.



Ces statistiques confirment le tableau favorable dressé hier lors de la première réunion de l'année de la Fed, qui a préparé le terrain à une hausse de taux en mars afin de tenir compte du redémarrage de l'inflation et de l'amélioration des conditions économiques.



Les investisseurs gardent aussi les yeux tournés sur les résultats d'entreprises, qui réservent tantôt des bonnes surprises, tantôt des nouvelles plus maussades.



Tesla est attendu en légère hausse après la parution d'un BPA trimestriel de 2,54 dollars, plus que triplé (+218%) en comparaison annuelle, avec une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de près de 5,9 points à 23,1%.



Intel prend de son côté le chemin de la baisse en échanges d'avant-Bourse après avoir annoncé une augmentation de 5% de son dividende à l'occasion de la publication de ses trimestriels.



La situation sur le marché obligataire reste néanmoins tendue. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans évolue toujours autour de 1,83%, au plus haut depuis deux ans.