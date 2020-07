Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le PIB et l'emploi préoccupent Cercle Finance • 30/07/2020 à 16:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en net repli jeudi matin suite à la publication de deux indicateurs jugés préoccupants pour l'activité économique aux Etats-Unis. Près d'une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones lâche 1,7% à 26,081.8 points, tandis que le Nasdaq Composite limit e son recul à 0,8%, autour de 10.459,9 points. Publié une heure avant l'ouverture, le PIB américain a dégringolé de 32,9% en rythme annuel au deuxième trimestre, selon la toute première estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une contraction de l'ordre de 35%. Il s'agit d'une contraction record depuis que la statistique a commencé à être compilée, en 1947, bien supérieure aux pires heures de la crise financière de 2008/2009. 'Les consommateurs ont dépensé 35% en moins et ce repli aurait pu être bien plus prononcé si le gouvernement n'avait pas mis en place des mesures de soutien au pouvoir d'achat afin de compenser les pertes de salaires', fait valoir Commerzbank. A en croire le banque germanique, l'économie américaine ne devrait pas revenir à ses niveaux d'avant la crise avant le début de l'année 2022. Autre déception, le Département du Travail a annoncé avoir dénombré 1.434.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.422.000 la semaine précédente, ce qui montre que le rythme des inscriptions au chômage repart à la hausse. Du côté des résultats d'entreprises, le tableau s'avère un peu plus favorable. Procter & Gamble progresse ainsi de 1,5% après avoir surclassé les attentes du marché au trimestre écoulé, le géant des produits de grande consommation ayant bénéficié d'une forte demande pour ses produits d'hygiène et d'entretien de la maison sur fond de crise sanitaire. Qualcomm grimpe de son côté de plus de 11% après avoir communiqué des prévisions de ventes optimistes avec l'arrivée de la téléphonie 5G. UPS - souvent considéré comme un baromètre de l'économie américaine - s'adjuge également 11% suite à des résultats meilleurs que prévu sur le dernier trimestre, le spécialiste de la messagerie ayant profité du boom des livraisons à domicile dû aux mesures de confinement. La saison des trimestriels se poursuivra ce soir, avec les publications très attendues d'Alphabet, Amazon, Facebook et Apple.

