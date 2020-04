Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le pétrole pique à nouveau du nez Cercle Finance • 20/04/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en net repli lundi matin sur fond de nouvelle dégringolade, et pas des moindres, des cours du pétrole. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais perdent entre 1% et 2%, annonçant un début de séance dans le rouge. Sur le marché de l'énergie, le pétrole pique de nouveau du nez avec un baril de brut léger américain dévisse de 36% à 11,5 dollars, établissant un nouveau plus bas depuis plus de 20 ans. Si la baisse des prix du pétrole constitue une bonne nouvelle pour les ménages comme pour les entreprises consommatrices d'énergie, leur chute met sous pression des places financières déjà stressées par les effets dévastateurs du Covid-19, rappellent les analystes. En effet, le marché américain du crédit est fortement exposé aux sociétés pétrolières, ce qui signifie que le plongeon des cours pétroliers pourrait provoquer à plus ou moins court terme une vague de défauts d'entreprise. Depuis quelques jours, les marchés semblaient portés par des nouvelles encourageantes sur le front de l'épidémie et par la perspective d'une réouverture prochaine des économies occidentales. Mais la saison des résultats trimestriels - appelée à battre son plein cette semaine - pourrait venir réveiller les inquiétudes ayant trait à l'impact du coronavirus. De nombreux groupes de premier plan de la trempe de Boeing, Intel, Netflix ou Tesla publieront leurs comptes cette semaine. Il va s'agir d'un véritable test, sachant que le Dow Jones a déjà repris plus de 26% durant la période allant du 20 mars au 17 avril. 'Avec un tel niveau d'incertitude existant, nous ne serions pas surpris de voir les marchés prendre une pause aux niveaux actuels', prédisent ainso les équipes de Raymond James, qui précisent que l'indice S&P 500 se traite actuellement sur la base d'un PER de 18x, contre 13,8 à ses plus bas. 'Cela ne signifie pas qu'un 'retest' des creux du 23 mars est en vue, mais un recul de l'ordre de 10% - qui nous ramènerait dans la zone des 2400-2500 points - pourrait, lui, bien se concrétiser', avertit l'intermédiaire financier.

