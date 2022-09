Wall Street: le pétrole freine la tendance avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 15:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son repli lundi en début de séance, affaiblie par la rechute des cours du pétrole et par la prudence des investisseurs à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture de Wall Street, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse d'environ 0,7%, écartant le scénario d'un éventuel rebond.



Les marchés américains devraient donc poursuivre le mouvement de correction amorcé il y a un plus d'un mois, le S&P 500 ne semblant pas encore en mesure d'amorcer un redressement après avoir perdu près de 10% et être retombé sous le seuil des 4000 points.



Vendredi, le S&P avait perdu 0,7%, cumulant une perte de 4,8% sur la semaine, son pore score hebdomadaire depuis le mois de juin dernier.



En l'absence d'indicateurs majeurs aujourd'hui, l'attention des investisseurs va se focaliser sur la réunion de deux jours du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, à l'issue de laquelle la banque centrale devrait annoncer mercredi un nouveau relèvement de ses taux.



Les marchés ont déjà largement anticipé cette hausse et attendent surtout de savoir si la banque centrale remontera ses taux de 75 ou de 100 points de base.



Les traders suivront également les nouvelles projections économiques de l'institution ainsi que son 'dot chart' sur les taux directeurs, qui devrait se traduire par un relèvement au-delà des 4% du taux terminal face aux tensions inflationnistes toujours très vives et aux chiffres solides de l'emploi.



La crainte d'un lent phénomène de désinflation qui forcerait la Fed à durcir encore sa politique monétaire se situe au coeur de la correction observée ces derniers mois, d'abord sur le compartiment obligataire puis sur les actions.



Sur le marché des taux, les rendements des emprunts d'Etat restent orientés à la hausse, celui des Treasuries à 10 ans s'approchant de 3,48% contre 3,45% vendredi.



Au même moment, le cours du brut léger américain abandonne 3,2% à 82,4 dollars le baril, en vue de ses creux depuis le début de l'année.



Sur le marché des changes, le dollar remonte face à un panier de devises de référence en vue de la poursuite du resserrement monétaire de la Fed.



Au moment de l'ouverture des marchés américains, les Bourses européennes évoluent dans le rouge, pénalisées par les valeurs de l'énergie, avec des pertes allant de 0,3% à Francfort à plus de 1% à Paris.



La Bourse de Londres est fermée aujourd'hui en raison des funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II.