Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Nasdaq tente une échappée Cercle Finance • 25/09/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York tente de s'orienter à la hausse vendredi matin et d'interrompre trois semaines de correction, même si la tendance à la volatilité continue de favoriser les valeurs défensives. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones est stable autour de 26.810,1 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,6% à 10.736,6 points. Wall Street est soutenue par les valeurs refuge de l'immobilier, mais tirée vers le bas par les valeurs liées à l'énergie sur fond de nouveau repli des cours du pétrole. L'indice S&P des matériaux de construction affiche le deuxième repli sectoriel le plus prononcé, suivi par le secteur des services financiers. Le sentiment a été alourdi ce matin par l'annonce d'une hausse moins forte que prévu des commandes de biens durables au mois d'août, une déception qui semble remettre en cause le scénario d'une reprise rapide de l'économie. Après un bond de 11,7% en juillet, les commandes n'ont en effet augmenté que de 0,4% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus visait plutôt une hausse de l'ordre de 1%. Sur la semaine, le Dow cède désormais près de 3,4%. Le Nasdaq affiche un repli plus limité de 0,9%, mais le S&P lâche 2,1%. Il s'agit de sa quatrième semaine consécutive de baisse d'affilée. La prudence des investisseurs se traduit par une détente des rendements des obligations du Trésor américain, le rendement du taux d'emprunt à dix ans se repliant en direction de 0,65%. 'Les inquiétudes grandissantes autour de la montée des cas de Covid en Europe poussent les investisseurs à se rabattre sur les obligations d'Etat', expliquent les équipes de Bank of America.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.