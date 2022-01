Wall Street: le Nasdaq profite d'achats à bon compte information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 16:53

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York confirme son rebond lundi matin, les investisseurs continuant à saisir les opportunités d'achat offertes par la récente correction des actions.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 34.763,9 points, tandis que le Nasdaq grimpe encore plus nettement, progressant de 1,8% à 14.017,7 points.



Après un mois difficile, où les marchés ont été pénalisés par la perspective d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed, un mouvement de chasse aux bonnes affaires soutient la cote.



Wall Street avait déjà amorcé un rebond vendredi après les résultats trimestriels bien meilleurs que prévu d'Apple.



Le rebond opéré ce lundi est une nouvelle fois soutenu par les valeurs technologiques, fabricants de semi-conducteurs en tête, avec un gain de près de 3% pour l'indice SOX.



L'indice S&P regroupant les valeurs technologiques reprend 1,6%, soit la deuxième plus forte hausse sectorielle derrière le secteur de la consommation non-contrainte (+2,1%).



Le mouvement massif de vente qui a touché le secteur technologique depuis cet automne a peut-être été plus prononcé que ce que les investisseurs escomptaient, ce qui entraîne quelques rachats à bon compte.



La baisse du secteur depuis le début de l'année atteint encore plus de 10,5%, une sous-performance qui conduit certains analystes à évoquer un marché toujours 'survendu'.



En l'absence de résultats d'entreprise ou d'indicateurs majeurs, les investisseurs se montrent sensibles aux questions de valorisation et rachètent des valeurs qui avaient été récemment délaissées.



C'est le cas de Netflix, qui reprend plus de 7% après avoir été lourdement sanctionné il y a plus d'une semaine suite à des résultats trimestriels jugés décevants.



Tesla s'envole de 6% dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Credit Suisse, qui estime que le récent repli du titre offre un point d'entrée 'intéressant'.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans, au centre de toutes les attentions depuis le début de l'année, reste sous la barre des 1,80%, en hausse d'un petit point de base à 1,7960%.