Wall Street: le Nasdaq plus que jamais porté par l'IA

(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit son rally jeudi, portée par les valeurs technologiques suite au lancement de nouvelles puces d'intelligence artificielle, mais aussi par la faiblesse des rendements obligataires.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote moins de 0,1% à 36.079,8 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de son côté de 1,1% à 14.299,2 points, revenant non loin de son record historique de 14.446,5 points.



L'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) - dont le développement est largement à l'origine de l'envolée du Nasdaq cette année (+35%) - est alimenté par plusieurs annonces prometteuses au sein du secteur.



Avec un gain de 6,5%, AMD signe la plus forte hausse de l'indice S&P 500 après la présentation de l''AMD Instinct MI300 Series', une puce destinée à aider les clients dans la conception de leurs grands modèles de langage (LLM).



Alphabet, la maison-mère de Google, lui emboîte le pas (+5,5%) dans le sillage du lancement commercial de son grand modèle de langage Gemini, destiné à concurrencer ChatGPT.



'Cela confirme l'évolution très rapide du paysage de l'IA générative', souligne un trader, qui considère cette annonce comme un événement 'majeur' appelé à façonner le paysage concurrentiel de l'IA générative.



Pour les analystes, l'optimisme qui entoure les valeurs technologiques reflète les espoirs de voir l'intelligence artificielle (IA) décupler la productivité et stimuler la croissance économique.



Tout le compartiment technologique bénéficie de cet élan, à commencer par des ténors technologiques du Dow Jones dont Intel (+1,5%), Apple (+1,2%) et Cisco (+1%).



Les marchés américains bénéficient aussi de la publication des inscriptions hebdomadaires qui ont montré une baisse inattendue de 2.000 à 220.000 sur la dernière semaine de novembre.



Ce chiffre confirme le scénario d'un ralentissement des embauches plaidant pour une modération de la politique monétaire de la Fed.



Les bons du Trésor se dégradent de 4,5 points de base vers 4,17%, après avoir effacé 87 points en six semaines, à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'emploi américain.



Le pétrole enraye sa débâcle et reprend 1% vers 70,1 dollars après avoir inscrit un plancher à 69,3 dollars ce matin en amont de la visite d'Etat de Vladimir Poutine en Arabie saoudite, qui réunira les deux plus gros producteurs d'or noir au monde.





