Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Nasdaq fait cavalier seul à la hausse Cercle Finance • 11/05/2020 à 16:51









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse lundi matin, affectée par un retour des inquiétudes concernant l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 0,9% à 24.119,4 points, tandis que le S&P 500 - plus large - lâche 0,5% à 2914.9 points. Le Nasdaq Composite reste, lui, en apesanteur et grappille 0,1% à 9134,8 points. L'optimisme suscité la semaine passée par la perspective d'un redémarrage progressif de l'activité dans les grands pays occidentaux laisse place à une certaine prudence en l'absence de véritables bonnes nouvelles. 'Les investisseurs n'excluent pas la possibilité d'une résurgence des infections au Covid-19 alors que de plus en plus d'économies dans le monde ont pris des mesures visant à relancer l'activité', constate-t-on chez Wells Fargo Advisors. 'La Corée du Sud a enregistré son plus grand nombre de nouveaux cas en un mois après l'assouplissement des mesures de confinement, ce qui fait craindre aux intervenants de marché la survenue d'une deuxième vague d'infections, qui viendrait rallonger la période de redressement économique, voire entraîner des récessions plus prononcées', s'inquiète le gestionnaire d'actifs. 'Le fait que bon nombre d'usines américaines restent fermées du fait de la pandémie pèse également sur la tendance', explique Wells Fargo. Ce regain de prudence n'affecte en tout cas pas le Nasdaq, qui poursuit son 'rally' notamment dans le sillage d'Amazon, Nvidia et Apple, trois 'titans' du Nasdaq qui continuent de doper la gestion indicielle. Tesla fait néanmoins l'objet d'une certaine défiance aujourd'hui (-2,1%) suite aux menaces de procès et de délocalisation lancées par Elon Musk à l'encontre du comté d'Alameda, berceau de son usine de Fremont qui l'empêche pour l'instant de reprendre sa production. Under Armour lâche de son côté près de 9% après une perte plus lourde que prévu au premier trimestre, le fabricant d'articles de sport ayant également fait état d'une détérioration de ses perspectives commerciales du fait de l'épidémie de Covid-19.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.