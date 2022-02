Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: le Nasdaq fait cavalier seul à la hausse information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 17:35

(CercleFinance.com) - Wall Street tente de revenir autour de son point d'équilibre lundi matin, portée notamment par la bonne tenue des valeurs énergétiques dans un contexte de bond des cours du brut dû au conflit ukrainien.



En toute fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs se replie de 0,8% à 33.823,3 points, tandis que le S&P 500, bien plus large, cède 0,4% à 4,365.8 points.



Le Nasdaq Composite fait, de son côté, cavalier seul à la hausse avec un gain de 0,2% à 13.728,1 points.



Les marchés américains semblent faire le pari que la diplomatie va triompher et amener la Russie sur la voie de la désescalade, alors que des pourparlers entre délégations ukrainienne et russe se tiennent actuellement à la frontière avec la Biélorussie.



Les valeurs technologiques se reprennent grâce à quelques rachats à bon compte sur des titres qui avaient été fortement délaissés ces dernières semaines, en premier chef Tesla (+6,8%).



Le Nasdaq profite aussi de la vigueur des valeurs liées à la cybersécurité comme Palo Alto Networks (+3%) ou Fortinet (+5%), très recherchées en raison de l'environnement géopolitique particulièrement tendu du moment.



'Avec la décision historique prise par les Etats-Unis, l'Europe et le Canada d'exclure les banques russes du systèmes de messagerie et de transactions financières Swift et des sanctions prises à l'encontre de la Banque centrale russe, nous nous attendons malheureusement à un regain de cyber-attaques de groupes soutenus par l'Etat russe, qui pourraient s'en prendre au cours des prochaines semaines contre les entreprises ou les administrations américaines ou européennes', écrit Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



La hausse du jour est également le fait du compartiment pétrolier, dont l'indice sectoriel avance de 1,7%.



Cette orientation favorable s'explique essentiellement par le bond de 3,7% à 95 dollars des cours du brut sur fond de durcissement des sanctions occidentales à l'encontre de Moscou qui fait planer la menace d'un tarissement de l'offre.



Du côté des valeurs individuelles, Chevron progresse de 1,7% après avoir annoncé l'acquisition de Renewable Energy Group (REG), un spécialiste des carburants renouvelables, dans le cadre d'une transaction au comptant évaluée à 3,15 milliards de dollars.