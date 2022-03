Wall Street: le Nasdaq efface ses pertes de la veille information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 17:15

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi matin à la faveur de quelques signes de détente bienvenus sur le marché du pétrole, qui favorisent un mouvement de retour vers les actifs risqués.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones avance de 1,1% à 33.324,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 2,2% à 12.863,5 points, ce qui lui permet de plus qu'effacer son repli d'hier.



Les investisseurs ne se sont pas laissés déstabiliser par le plongeon de l'indice Empire State qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York, repassé en territoire négatif au mois de mars.



L'indicateur s'est pourtant nettement dégradé ce mois-ci pour ressortir à -11,8, son plus bas niveau depuis mai 2020, contre 3,2 en février.



Au chapitre économique toujours, les prix à la production ont eux augmenté de 0,8% en février par rapport au mois précédent, une hausse moins vigoureuse que prévu.



Le rebond des actions bénéficie pour l'instant à une large gamme de secteurs, dont celui de l'industrie (+0,8%), qui peut être considéré comme l'un des grands gagnants du récent reflux des prix pétroliers.



C'est néanmoins le compartiment de la consommation discrétionnaire ('non contrainte') qui signe le gain le plus notable du jour (+2,8%) après avoir accusé l'une des plus mauvaises performances sectorielles depuis le début de l'année.



Les valeurs pétrolières pâtissent du reflux des cours du pétrole à la suite du confinement de Shenzhen, auquel pourrait se succéder celui de Shangaï, ce qui signifie que les deux principaux pôles économiques chinois pourraient bientôt être à l'arrêt.



Alors que le baril de brut léger américain lâche plus de 6%, l'indice S&P du secteur de l'énergie lâche actuellement 4,7%.



Parallèlement, l'indice de volatilité du CBOE, principal baromètre de la nervosité des investisseurs, cède 0,8% à 31,5 points.