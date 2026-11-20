Wall Street : le Nasdaq chute de plus de 3 %, la défiance envers l'IA s'intensifie

Un opérateur à la Bourse de New York, le 16 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

L'indice Nasdaq, qui rassemble les valeurs technologiques à la Bourse de New York, accentue ses pertes vendredi, croulant sous le poids d'un cocktail d'inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 17H30 GMT, le Nasdaq glissait de 3,58 %. Il affiche un repli de près de 6 % depuis le début de la semaine, et de plus de 8 % depuis le début du mois. Et efface quasiment tous ses gains engrangés depuis avril.

L'indice élargi S&P 500 perdait 2,07 %. Il entre à son tour en phase de correction, soit une baisse de plus de 10 % par rapport à son sommet début octobre.

"La faiblesse persistante des valeurs liées à l'IA continue de peser sur l'ensemble du marché", observent les analystes de Briefing.com.

Elles continuent de souffrir des doutes des investisseurs quant à la rentabilité future des dépenses massives pour développer cette technologie, avec un recours de plus en plus important à la dette.

La victoire des démocrates aux "midterms", et plusieurs scrutins locaux, font aussi craindre une plus forte régulation de la construction des centres de données aux Etats-Unis.

Les géants de puces électroniques, indispensables au développement des "datacenters" et locomotives de la Bourse américaine ces dernières années, dégringolaient (Broadcom -10,78 %, AMD -11,62 %, Intel -5,01 %, TSMC -8,64 %).

Le mastodonte des semi-conducteurs Nvidia dévissait, lui, de 7,32 %, pesant toujours sur le secteur après le départ de son ex-dirigeant Jensen Huang, éclaboussé par un scandale mêlant relations extraconjugales et soupçons d'espionnage.

"L'introduction en Bourse très attendue d'Anthropic jeudi n'a pas non plus suffi à restaurer la confiance des investisseurs dans le thème de l'intelligence artificielle", soulignent les experts de Briefing.com.

Le concepteur de l'IA Claude a pourtant fait une entrée remarquée sur la place américaine, terminant en hausse de près de 17 % la veille après une levée de fonds record de 81,3 milliards de dollars.

Le titre chutait toutefois de plus de 13 % à 84,22 dollars pour sa deuxième séance en Bourse, vendredi, se rapprochant dangereusement de son prix initial fixé à 83 dollars.

"Le marché a certes tenté de rebondir aujourd'hui, mais comme hier, cela a été très décevant : les investisseurs se sont rapidement fait rattraper par les ventes", résume auprès de l'AFP Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers.

"La bulle IA s'est déjà dégonflée (...) cela s'est passé au ralenti", va jusqu'à affirmer Adam Sarhan, à la tête de la plateforme financière MarketTerminal.com, interrogé par l'AFP. "Reste à savoir jusqu'où la correction ira."

Les géants de la tech américaine - qui investissent des milliards de dollars dans l'IA - n'étaient pas épargnés : Amazon lâchait 2,48 %, Meta glissait de 4,13 % et Microsoft de 1,93 %.

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