Wall Street : le Nasdaq a surnagé grâce l'envolée de Nvidia

(CercleFinance.com) - Wall Street reprend son souffle au lendemain de sa meilleure séance depuis la mi-novembre : Dow Jones a cédé 0,4% à 37.525 le S&P500 s'est effrité de -0,15%, le Nasdaq (+0,1%) s'est extrait de la zone rouge (à 14.857) grâce à Nvidia qui engrange +1,7% pour établir un nouveau record absolu à 543,2$ (soit +130Mds$ de 'capi' depuis le 1er janvier, à 1.310Mds$).



La vedette du jour fut également Juniper +21,8%, puis Illumina +4,6%, AMD +2,1%, Uber +2,2%, sans oublier Alphabet et Amazon +1,5%.



Le S&P500 a été plombé une fois de plus par le secteur pétrolier/énergie avec Halliburton -4%, Schlumberger -3,5%, Chevron et Conoco -3,2%, Hess et Devon -2,6%, Occidental -2,5%, Baker Hugues -2,5%.



Le marché obligataire n'a été d'aucun secours car la lourdeur l'a emporté -de justesse- sur le compartiment obligataire.

Le T-Bond US finit à 4,01% à l'issue d'une séance où 95% des échanges sont demeurés prisonniers d'un corridor 4,000/4,050%.

Les 'chiffres du jour' n'ont eu aucun impact : le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit d'environ -2%, à 63,2Mds$ en novembre 2023, par rapport à celui de 64,5 du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 64,3 milliards$), selon le Département du Commerce.



Les investisseurs US restent prudents, dans l'attente des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (jeudi), tandis qu'approche également la saison des résultats trimestriels outre-Atlantique (Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan ouvriront le bal).





