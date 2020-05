Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Nasdaq-100 affiche 22% d'avance sur le 'Dow' Cercle Finance • 11/05/2020 à 23:12









(CercleFinance.com) - Les indices US terminent en ordre dispersé le Dow Jones (-0,45%) a nettement faibli au cours de la dernière demi-heure mais le S&P500 conserve un 'gain' de +0,01% à 2.930. Il s'est maintenu à flot grâce aux titans' du Nasdaq qui étonne encore une fois les opérateurs puisqu'il affiche un gain de +0,78% à 9.192, dans le sillage d'Apple (+1,6%), d'Amazon (+1,3%), Microsoft (+1,1%) puis de Netflix (+2%) et Nvidia (+3,3% à 323,5$ record absolu). Oui, les 'titans' du Nasdaq continuent d'écraser la concurrence et ravalent 90% des autres valeurs du 'S&P' ou du 'Composite' au rôle de figurantes. Le Dow Jones perd encore -15% depuis le 1er janvier tandis que le Nasdaq-100 (+0,9%) affichait jusqu'à +7,5% en séance (à 9.346 au plus haut, soit +1,5% 'intraday'): un différentiel de près de 22% en 4 mois et 2 semaines, c'est une superformance historique... mais également la preuve d'un dysfonctionnement patent des marchés avec un déferlement inexorable de flux vers les 'GAFAM' par le jeu de la réplication indicielle passive qui rend le panurgisme algorithmique incontournable: plus une valeur est ramassée plus il s'avère indispensable de la détenir. Ce fut clairement la séance des 'biotechs' avec Vertex +5%, AMD +4,8%, Biogen +4,5%, Gilead +4,3%, Alexion +4,1%, Incyte +3,8%, Amgen +3,4%. Côté technos, le ramassage se poursuit sur Zoom +7,1%, Splunk +3,6%, Nvidia +3,2% (record absolu), Intuit +2,7%... et les GAFAM. La hausse du Nasdaq a été freinée par Tesla (-1%) qui entend délocaliser son siège social de Californie vers le Nevada pour des raisons de fiscalité, United -5,7%, Marriott -5,6%, Delta -3,1%, Netapp -2% Mauvais journée pour les grandes enseignes comme Gap -5,3%, L.Brands -5,7%, Under Armour -9,7%... A noter ce commentaire de Lyft (-4,2%), le concurrent d'Uber (-3,2%): 'la reprise sera lente et incertaine'. Aux pétrolières, quelques dégagements sur Pioneer Nal -6,2%, Cabot -5,7%, Technip-FMC -5,2%,k Noble -4,4%... et c'est peut être la fin du calvaire pour Chesapeake (-12% à 12,9$, soit -99% en 18 mois) qui devrait déposer le bilan incessamment.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.