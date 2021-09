Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le mouvement haussier se poursuit information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi matin, poursuivant son mouvement haussier des dernières séances après la publication d'indicateurs encourageants sur l'emploi et le commerce. Quasiment deux heures après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 35.463,8 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 15.347 points, après avoir établi un nouveau record au-delà des 15.380 points. Les premiers échanges ont été soutenus par la parution, une heure avant l'ouverture, d'indicateurs suggérant que le marché de l'emploi continue à s'améliorer. Les inscriptions aux allocations chômage ont en effet diminué lors de la semaine du 23 août pour s'établir à 340.000, contre 354.000 la semaine précédente. Il s'agit de leur plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, c'est-à-dire le début de la crise sanitaire. La cote est également tirée vers le haut par les chiffres de la balance commerciale, qui font apparaître un déficit réduit en juillet, à 70,1 milliards de dollars contre 73,2 milliards le mois précédent, sous l'effet combiné d'une hausse des exportations et d'un léger repli des importations. Les investisseurs se sont appuyés sur ces indicateurs - qui témoignent d'une solide reprise économique Outre-Atlantique - pour poursuivre leurs achats. L'action Apple (+0,9%) revient ainsi coter à des niveaux records en dépit de l'annonce de nouvelles concessions concernant l'App Store, sa boutique d'applications en ligne. Le titre Alphabet s'inscrit, lui, en baisse (-0,8%) sur des informations de presse selon lesquelles le Département américain de la justice envisagerait d'ouvrir une nouvelle enquête antitrust contre Google, sa principale filiale. La spéculation file du côté des cryptomonnaies avec un bitcoin qui bondit de presque 5% pour de nouveau tutoyer les 50.000 dollars, tandis que le pétrole grimpe de 2,5% à la suite des perturbations causées par l'ouragan Ida.

