Wall Street : le mouvement de repli se généralise

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est orientée à la baisse mardi matin, sous le coup d'un mouvement de repli généralisé qui ne concerne plus que les valeurs technologiques. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones chute ainsi de 1,7% à 34.132,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,2% à 13.235,2 points. Le mouvement de consolidation - qui touchait depuis hier le compartiment de la technologie - s'étend désormais à l'ensemble de la cote. Les 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le rouge, mais les baisses les plus significatives reviennent pour l'instant aux valeurs liées à l'énergie et à l'industrie. L'indice S&P regroupant les biens de consommation non-cycliques (-0,6%) et celui de la santé (-0,8%) sont ceux qui accusent les replis les plus limités. Signe de la nervosité des investisseurs, l'indice VIX qui mesure la volatilité des marchés remonte en flèche, signant une hausse de 12% à 22 points, son plus haut niveau depuis début mars. La prudence des investisseurs peut s'expliquer par l'imminence des chiffres très attendus de l'inflation, qui seront dévoilés demain. 'Les statistiques d'inflation tendent à ressortir plus élevées qu'attendu dans de nombreux secteurs', rappelle-t-on chez Exane. Les inquiétudes autour des prix ont fait leur retour ces derniers temps car les perspectives économiques se sont améliorées et parce que certains secteurs ont rencontré des problèmes de production dus à la pénurie de certains composants. Du côté des valeurs, Palantir échappe à la tendance baissière en progressant de plus de 3% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu. Nike grappille près de 1%, bien aidé par Jefferies qui a relevé son conseil de 'conserver' à 'achat' sur la valeur, avec un objectif de cours rehaussé de 140 à 192 dollars.

