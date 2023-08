Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le mouvement de repli des taux s'accentue information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 17:51









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains sont tous orientés à la hausse mardi matin, favorisés par un net reflux des rendements sur la dette américaine.



Environ deux heures après l'ouverture, le Dow Jones avance de près de 0,5% à 34.718 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne plus de 1,5% à 13.914,3 points.



Les acheteurs sont encouragés par le mouvement de repli des taux souverains qui se dessinait depuis quelques jours et qui s'est confirmé ce matin avec des statistiques économiques inférieures aux attentes.



La confiance du consommateur américain s'est dégradée plus qu'attendu au mois d'août, à 106,1 contre 114 en juillet, montrent les résultats de l'enquête mensuelle du Conference Board publiés ce mardi.



Plus préoccupant, l'indice mesurant le jugement des consommateurs sur leurs anticipations a chuté à 80,2, contre 88 le mois dernier, un niveau généralement annonciateur d'une récession.



Suite à ces chiffres qui plaident pour une modération de la politique monétaire de la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans chute en direction de 4,13% aujourd'hui, très loin du pic de plus de 15 ans à 4,36% qui avait atteint la semaine dernière.



Les obligations européennes sont également recherchées, ce qui a permis au rendement du Bund allemand à 10 ans, référence pour la zone euro, de lâcher cinq points de base à 2,51%.



La baisse du dollar qui accompagne le reflux des rendements obligataires a aussi pour conséquence indirecte une hausse des cours des matières premières.



Le cours du baril de brut léger texan (WTI), qui évoluait à 78,5 dollars, rebondit de 0,5% à 80,5 dollars.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.