Wall Street: le mouvement de repli appelé à se poursuivre

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge lundi matin, toujours pénalisée par le recul des valeurs technologiques sur fond de remontée continue des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais accusent des pertes allant de 0,3% à 1,2%, annonçant une poursuite du mouvement de repli amorcé la semaine dernière.



Wall Street avait déjà essuyé des pertes la semaine passée puisque le Dow Jones s'était contracté de 1,9%, tandis que le Nasdaq essuyait une correction plus sévère de l'ordre de 4,5%.



Ces prises de bénéfices - qui surviennent après une fin d'année 2021 étincelante - sont favorisées par la remontée rapide des rendements obligataires, elle-même alimentée par la perspective d'une accélération des hausses de taux de la Fed.



Le rendement de référence des obligations du Trésor américain poursuivent en effet leur remontée, à plus de 1,78%, un nouveau plus haut depuis début 2020.



Goldman Sachs a annoncé ce week-end qu'il prévoyait désormais quatre relèvements de taux directeurs de la part de la Réserve fédérale cette année, en mars, en juin, en septembre et maintenant aussi au mois de décembre.



Le repli des actions s'accompagne également d'un regain de la volatilité puisque l'indice VIX du CBOE - souvent dénommé l'indice de la peur - grimpe de 12% à plus de 21 points, soit un plus haut d'un mois.



Les investisseurs attendent par ailleurs avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation qui seront publiées avant l'ouverture mercredi.



Des chiffres supérieurs au consensus pourraient bien entraîner une nouvelle hausse des rendements des emprunts d'Etat et raviver les craintes sur de nouvelles hausses de taux, les deux facteurs qui pèsent lourdement sur les marchés depuis le début de l'année.



De surcroît, les investisseurs semblent ne pas trop vouloir s'engager avant le démarrage de la 'saison' des résultats trimestriels aux Etats-Unis, qui pourrait elle aussi faire apparaître les répercussions sérieuses de l'inflation.



Les géants bancaires JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo donneront ce vendredi le coup d'envoi officieux des publications de résultats avec leurs comptes de quatrième trimestre.