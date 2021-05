Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le mouvement de rebond se poursuit Cercle Finance • 25/05/2021 à 15:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mardi matin, poursuivant pour l'instant le mouvement de rebond amorcé mercredi dernier. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert. L'appétit pour le risque semble notamment alimenté par des déclarations de Lael Brainard, gouverneure de la Réserve fédérale, qui a estimé hier que les pressions inflationnistes n'étaient que 'passagères'. La résurgence de l'inflation - qui a marqué une forte accélération aux Etats-Unis en avril - est devenue depuis quelques semaines une source de préoccupation pour les marchés. Mais la tension semble en train de retomber, comme l'illustre la détente des taux américains, avec un T-Bond à 10 ans qui reflue ce matin en direction de 1,59%. Les marchés américains bénéficient par ailleurs du retour en grâce des valeurs technologiques, véritables poids lourds de la cote et locomotives de la tendance à Wall Street. Le S&P 500 et le Nasdaq avaient profité hier d'un regain d'intérêt pour les semi-conducteurs et les 'GAFAM': Alphabet a repris 2,6%, Apple 1,3% et Microsoft 2,3%. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance en début de matinée de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, attendu en légère baisse à 119 en mai contre 121,7 le mois dernier. Les marchés seront également attentifs aux ventes de logements neufs, elles aussi attendues en repli, mais cette fois davantage en raison d'une pénurie de biens que d'une perte de vitesse du marché de l'immobilier.

