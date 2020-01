Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le mouvement de hausse se poursuit Cercle Finance • 17/01/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse modérée vendredi matin, une performance toutefois suffisante pour aller chercher de nouveaux records et couronner près de quatre mois de progression sans discontinuer. Une demi-heure environ avant l'ouverture des marchés, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de journée en territoire positif. 'La tendance reste favorable dans la foulée de la signature de l'accord commercial avec la Chine, qui devrait doper les valeurs américaines', explique un trader. 'Nous n'avons pas épuisé le potentiel de hausse, car les investisseurs n'ont pas encore totalement évalué les répercussions positives de l'accord au niveau des entreprises', ajoute le professionnel. Depuis un mois, les investisseurs achètent notamment les valeurs industrielles et technologiques, considérées comme les grandes gagnantes de la trêve commerciale conclue avec Pékin. Conséquence, tous les indices new-yorkais ont fini au plus haut hier soir. Avec un gain de plus de 0,8%, l'indice S&P a même aligné jeudi un 32ème record absolu depuis le 25 octobre. Après un cru boursier 2019 exceptionnel, les scores affichés en 2020 donnent d'ores et déjà le vertige. Depuis le début de la semaine, le Nasdaq engrange 2% de hausse. L'indice technologique a désormais bondi de plus de 4% depuis le 1er janvier. Autre soutien non-négligeable à la progression de Wall Street, les capitalisations des grands groupes technologiques ne cessent de gonfler. La valorisation boursière d'Alphabet, la maison-mère de Google, a ainsi dépassé hier le cap symbolique des 1.000 milliards de dollars. L'optimisme des investisseurs a été opportunément dopé ce matin par le chiffre sensationnel des mises en chantier au mois de décembre, qui ont grimpé de 16,9% en données corrigées des variations saisonnières aux Etats-Unis le mois dernier. Les investisseurs doivent encore prendre connaissance des chiffres de la production industrielle et de la confiance des consommateurs du Michigan. A noter que cette dernière séance de la semaine sera marquée par l'arrivée à expiration des nombreux contrats futurs et options, une conjonction connue sous l'appellation de journée des 'trois sorcières'.

