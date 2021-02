Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le moral s'améliore avec Alphabet et Amazon Cercle Finance • 03/02/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse modérée mercredi matin après les résultats trimestriels bien accueillis de deux poids lourds de la cote, Amazon et Alphabet. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,1% à 0,7%, annonçant un début de séance légèrement positif. En l'absence d'indicateurs significatifs, les investisseurs se concentrent sur les résultats des sociétés, étudiant leur qualité afin de savoir si les fortes valorisations du marché sont justifiées. Dans cette optique, les dernières publications des poids-lourds de la technologie n'ont pas déçu. Amazon s'adjuge 2% en cotations avant-Bourse après avoir publié des résultats meilleurs qu'attendu grâce notamment à la vigueur de ses activités dans l'informatique dématérialisée ('cloud'). Plus inattendu, le géant du commerce en ligne a également fait part du départ programmé de son fondateur et directeur général, Jeff Bezos d'ici à la fin de l'année, appelé à être remplacé par Andy Jassy, l'action patron de la branche 'cloud' du groupe, AWS. Alphabet bondit de son côté de 7% en préouverture après des résultats marqués par le dynamisme de l'activité de Google, qui a profité de l'envolée de la publicité en ligne au quatrième trimestre. L'autre temps fort de la séance sera la publication, en début de séance, de l'indice ISM des services au titre du mois de janvier. Si les données préliminaires sur la confiance dans les services sont restées bien orientés en janvier, l'indice ISM évolue à des niveaux considérés comme élevés, ce qui semble limiter sa marge de progression sur le court terme. Publiée ce matin, l'enquête ADP a montré que le secteur privé des Etats-Unis avait créé 174.000 emplois en janvier selon le cabinet ADP, là où les économistes espéraient des créations nettement moindres. A titre de comparaison, quelque 78.000 postes avaient été détruits au mois de décembre.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.