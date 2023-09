Wall Street: le mois de septembre commence mal information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 15:13

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse vendredi matin, toujours alourdie par le dossier Apple et par la perspective d'une nouvelle hausse de taux cette année du fait de la vigueur de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent autour de 0,1%, annonçant une poursuite de l'accès de faiblesse des derniers jours.



Sur l'ensemble de la semaine, écourtée pour cause de 'Labor Day', le Dow Jones accuse pour l'instant un repli de l'ordre de 1%, tandis que Nasdaq recule d'environ 2%.



La récente flambée du pétrole est venue renforcer les inquiétudes sur la persistance de l'inflation, susceptible de conduire la Fed à prolonger le resserrement de sa politique monétaire.



Les chiffres biens meilleurs que prévu du marché du travail et de l'ISM des services, qui sont venus confirmer cette semaine la résistance de l'économie américaine, plaident a priori pour un nouveau relèvement de taux.



'Le marché est confronté à un certain nombre de risques', reconnaît un trader. 'L'incertitude pourrait donc continuer à peser sur le moral des investisseurs', ajoute-t-il.



Certains analystes font remarquer que ce début de mois décevant n'a rien de surprenant compte tenu de la mauvaise réputation que le mois de septembre s'est construite, avec un recul moyen de 1,5% sur les dix dernières années, à comparer avec un gain de 1,1% pour les autres mois de l'année.



Le sentiment de marché est affecté en outre par les difficultés récurrentes d'Apple, qui a encore perdu 2,9% jeudi après un recul de 3,6% la veille, apportant la plus lourde contribution à la baisse de New York.



Les investisseurs redoutent une interdiction par Pékin l'usage de smartphones de marque étrangère par les fonctionnaires chinois sur leur lieu de travail, qui pourrait peser sur les ventes du groupe.



'Le secteur technologique devrait toutefois continuer de bénéficier des effets positifs liés au développement de l'intelligence artificielle', estime un trader.



Le marché semble plus généralement éprouver le besoin de souffler au vu de ses valorisations élevées, le Nasdaq se payant plus de 30 fois les résultats attendus à comparer à 24,8x l'an dernier.



Du côté du marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit son repli sous 4,25%, l'aversion pour les actifs risqués bénéficiant aux bons du Trésor, jugés plus sûrs.