Wall Street: le mois de juillet se termine en apothéose information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 17:35

(CercleFinance.com) - Comme prévu, Wall Street a ouvert en hausse vendredi pour la dernière séance du mois de juillet, qui devrait voir l'indice S&P 500 signer sa meilleure performance mensuelle depuis la fin 2020.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 32.620 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe d'environ 1% à 12.282,2 points.



Le S&P 500 - qui s'adjuge 0,6% et tente de repasser au-dessus du seuil des 4100 points - affiche pour l'instant une progression mensuelle de plus de 8% en juillet, ce qui ramène sa correction depuis le début de l'année à près de 14%.



La tendance à la hausse des marchés d'actions américains, qui est désormais en place depuis la mi-juin, a été renforcée cette semaine par les bons résultats de plusieurs poids-lourds technologiques, Microsoft et Alphabet en tête.



Les performances trimestrielles des géants de la 'tech' sont restées au centre de l'attention aujourd'hui, les investisseurs semblant particulièrement encouragés par la publication d'Apple.



Le titre de la firme californienne progresse de 2,4% suite à des ventes d'iPhone et d'iPad meilleures que prévu, qui rassurent sur l'état de la demande malgré l'impact des problèmes d'approvisionnement actuels et des confinements en Chine.



Amazon bondit de son côté de 12% après avoir dépassé le consensus au deuxième trimestre et revu à la hausse ses objectifs annuels, une annonce qui rassure là encore sur la vigueur de la demande des consommateurs.



Les valeurs énergétiques soutiennent également la cote après les résultats trimestriels bien meilleurs que prévu publiés par les 'majors' Chevron (+8%) et ExxonMobil (+4%).



Côté statistiques, les intervenants de marché ont appris une heure avant l'ouverture que les dépenses des ménages avaient progressé de 1,1% en juin par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, envoyant un signal rassurant sur la consommation, qui reste la véritable locomotive de l'économie du pays.



L'essai a été transformé par la publication de l'indice de confiance des consommateurs américains, qui s'est redressé plus fortement que prévu en juillet.



En données finales, l'indice de l'Université du Michigan est ressorti à 51,5, un niveau légèrement supérieur à sa première estimation (51,1) et en nette hausse par rapport au niveau de 50 atteint au mois de juin, qui constituait un plus bas historique.