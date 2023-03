Wall Street: le marché revient vers les fondamentaux information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 15:01

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le vert mercredi à l'ouverture, les investisseurs poursuivant timidement leurs achats à deux jours de nouvelles données sur l'inflation.



Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,6% pour le Dow Jones, de 0,7% pour le S&P 500 et de 0,8% pour le Nasdaq.



Les dégagements subis au début du mois, avec l'apparition de la crise SVB, laissent espérer un scénario de consolidation qui permettrait aux fondamentaux de reprendre le dessus et aux indices de repartir de l'avant.



Si le début d'incendie qui s'est déclaré dans le secteur bancaire est venu rappeler l'époque noire de la grande récession de 2008, les tensions se sont largement apaisées depuis.



L'ajustement des valorisations pourrait permettre un retour vers les fondamentaux, à savoir la santé de l'économie américaine et l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Bon nombre de stratèges estiment que le resserrement des conditions financières - dû aux secousses ressenties sur le secteur bancaire - va conduire la Fed à mettre bientôt fin à son cycle de hausse de taux.



Sachant que la récente baisse du marché a permis de revenir à des valorisations plus justes, les places boursières pourraient retrouver leur dynamique haussière, simplement sous l'effet de l'ajustement des attentes des investisseurs en matière de taux.



Depuis le 1er janvier, le Dow Jones affiche un repli de plus de 2,2%, et ce bien que l'économie américaine continue de bien résister, comme l'illustrent les solides statistiques parues ces derniers jours.



En ce sens, des chiffres rassurants sur l'inflation, ce vendredi, pourraient bien atténuer les inquiétudes et encourager les investisseurs à revenir vers les actions.



La séance d'aujourd'hui s'annonce en revanche assez calme puisque le seul indicateur au menu de la matinée est la statistique hebdomadaire des stocks de pétrole, qui devrait tout juste faire bouger les cours du brut.