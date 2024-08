Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le marché retient son souffle avant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli mercredi, les investisseurs s'abstenant de toute prise de risques alors que Nvidia publiera ses résultats après la clôture.



Une demi-heure environ avant le coup d'envoi des échanges, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent d'environ 0,1%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Après un début de mois d'août compliqué, les marchés d'actions américains se sont remis dans le bon sens de la marche ces deux dernières semaines, dans un climat d'optimisme grandissant concernant la santé de l'économie.



Les marchés attendent maintenant de la part de Nvidia la confirmation de l'engouement qui entoure les valeurs liées à l'IA, un autre facteur à l'origine des solides performances de Wall Street cette année.



'Powell et Fed ont fait le boulot la semaine passée à Jackson Hole en laissant entrevoir des baisses de taux et un assouplissement monétaire à venir', rappelle Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Mais il manque encore un élément essentiel au tableau pour que les valeurs technologiques puissent continuer leur ascension au cours du reste de l'année', ajoute le professionnel, en référence à la publication de ce soir.



Les résultats de Nvidia seront surveillés de près par les investisseurs afin de déterminer si la forte valorisation actuelle du marché est justifiée dans un contexte de ralentissement économique.



Mais les stratèges savent aussi que l'appétit des investisseurs particuliers pour les titres de la 'tech', et pour Nvidia en particulier, n'est pas près de se démentir de sitôt.



Mardi, le Dow Jones avait atteint de nouveaux plus hauts historiques dans le sillage d'un indicateur de confiance qui avait renforcé la perspective de prochaines baisses de taux.



Sur le marché obligataire, la pause qui s'opère à Wall Street favorise un retour sur les Treasuries, faisant redescendre le rendement du dix ans américain autour de 3,83% alors que celui-ci avait grimpé au cours des deux dernières séances.



Après trois séances de progression dues au regain de tension au Moyen-Orient, les cours du pétrole se stabilisent en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.



Coté sur le NYMEX, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1% à 74,8 dollars.



En dehors des stocks de pétrole, aucun indicateur macroéconomique majeur ne figure à l'agenda du jour.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.