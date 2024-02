Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le marché retient son souffle avant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en territoire négatif mercredi, les investisseurs préférant se détourner des actifs risqués en attendant les résultats de Nvidia, qui seront publiés après la clôture.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,2% et 0,5%, annonçant un début de séance prudent.



Les intervenants de marché suivront avec beaucoup d'attention, dans la soirée, les résultats de Nvidia, dernier grand nom de la technologie à publier ses chiffres trimestriels.



Les performances dévoilées jusqu'ici par les 'Sept Magnifiques' (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et Tesla) ont globalement rassuré le marché et grandement contribué à la bonne forme de Wall Street ces dernières semaines.



Les analystes s'attendent à ce que le concepteur de semi-conducteurs dépasse largement les attentes du marché, comme il l'a fait lors de sept de ses huit dernières publications.



'Tout le monde prépare son pop-corn', souligne un trader. 'On est surtout curieux de savoir quelles seront les prévisions du groupe', ajoute-t-il.



'Mais sachant que le pic des investissements dans l'IA est loin d'être atteint, on s'attend à un discours particulièrement optimiste', pronostique le professionnel.



Les investisseurs devraient par ailleurs faire preuve de prudence avant la publication, dans l'après-midi, du compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Les intervenants savent que ces 'minutes' pourraient leur fournir des indices sur le calendrier des prochaines baisses de taux aux Etats-Unis, dont la vigueur de l'économie n'a cessé de surprendre ces derniers temps.



Aucun indicateur de premier plan ne figure à l'agenda du jour.





