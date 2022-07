Wall Street: le marché passe outre les mauvaises nouvelles information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 17:41

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note hésitante jeudi matin après la publication des chiffres du PIB de deuxième trimestre, qui sont venus valider le scénario tant redouté d'une récession.



En fin de matinée, le Dow Jones est virtuellement inchangé, à 32.208,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote à peine 0,1%, à 12.046,5 points.



Les inquiétudes sur la santé de l'économie ont repris le dessus ce matin avec l'annonce d'une contraction de 0,9% de l'activité au deuxième trimestre, selon la première estimation rendue publique par le Département du Commerce.



Cette contraction intervient après une baisse de 1,6% au premier trimestre, entérinant ainsi une entrée des Etats-Unis en récession, tout au moins d'un point de vue technique.



Les investisseurs - qui connaissent les implications d'un tel scénario sur les valorisations boursières - s'en vont donc chercher refuge auprès du dollar et d'autres valeurs jugées peu risquées, comme l'or et les obligations souveraines.



Dans une note récente, les équipes de Lombard Odier rappelaient que l'histoire du S&P 500 montre que les périodes de récession se traduisent par un recul moyen de 35% en Bourse, entre pic et creux de l'épisode.



Sachant que l'indice S&P a chuté de 16% depuis le début de l'année, cela signifie que les marchés d'actions américains afficheraient encore un potentiel baisser de l'ordre de 15% ou 20%.



Dans une perspective où les mauvaises nouvelles pourraient devenir de bonnes nouvelles en raison du resserrement monétaire amorcé par la Fed, les marchés américains sont néanmoins revenus à l'équilibre sachant que le risque de fortes hausses de taux s'éloignent un peu du fait de concrétisation de la menace récessionniste.



Parmi les plus fortes baisses du Dow Jones figurent de nombreuses valeurs sensibles à l'évolution de la conjoncture comme American Express (-1,4%), Home Depot (-0,7%) ou Apple (-0,3%).



Côté résultats, Meta Platforms décroche de 6% suite à la présentation de performances décevantes au titre du deuxième trimestre et de perspectives peu glorieuses pour le troisième trimestre.



Ford avance de 4% après des comptes trimestriels meilleurs que prévu et le relèvement de son dividende.



Amazon (-0,1%) comme Intel (-1,1%) prennent le chemin de la baisse avant la publication, ce soir après la clôture, de leurs résultats trimestriels.