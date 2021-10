Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le marché hésite, entre résultats et inflation information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait se montrer hésitante mercredi matin, les bons résultats de JPMorgan ayant partiellement rassuré des investisseurs qui s'alarment en parallèle des derniers chiffres de l'inflation. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le S&P 500 recule de 0,1% tandis que celui sur le Nasdaq 100 grappille 0,2%, annonçant un début de séance sans véritable tendance. Le géant bancaire américain JPMorgan Chase a donné le coup d'envoi du bal des publications trimestrielles ce matin en dévoilant des performances bien meilleures que prévu. L'établissement new-yorkais a notamment bénéficié de la libération des réserves de crédit pour quelque 2,1 milliards de dollars, un élément comptable dû à l'amélioration des perspectives économiques. Malgré ces bons chiffres, le titre affichait un repli de l'ordre de 0,6% avant l'ouverture de Wall Street. La publication des chiffres de l'inflation susceptibles de confirmer, voire d'accélérer, le rythme du resserrement monétaire envisagé par la Réserve fédérale, freine néanmoins les ardeurs du marché. Le Département du Travail a en effet annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 0,4% aux Etats-Unis le mois dernier, après une progression de 0,3% en août. Sur les 12 mois écoulés, c'est-à-dire en glissement annuel, le CPI affiche une croissance de 5,4%. Une accélération qui devrait inciter la Fed à maintenir le cap d'un durcissement graduel de sa politique monétaire. D'après leurs dernières projections, les membres du FOMC sont de plus en plus nombreux à s'attendre à ce que les conditions soient réunies pour justifier une hausse des taux dès 2022. Ces chiffres de l'inflation dopent en conséquence le rendement des Treasuries à 10 ans, qui s'élève bien au-dessus de la barre de 1,58%. Sur le front du pétrole, le brut léger américain perd du terrain en cédant 1% à 79,8 dollars.

