Wall Street : le marché fait fi des tensions inflationnistes

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, les investisseurs faisant fi des derniers indicateurs montrant une intensification des tensions inflationnistes aux Etats-Unis. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les marchés américains progressent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert. Les statistiques publiées dans la matinée ont confirmé, comme prévu, que les pressions inflationnistes s'intensifiaient aux Etats-Unis du fait de la reprise de l'activité économique. Le Département du Commerce a annoncé ce matin que l'indice des prix des dépenses personnelles (PCE) hors énergie et alimentation avait bondi de 0,7% au mois d'avril. Sur un an, l'indice dit 'core PCE' affiche une augmentation de 3,1%, un chiffre très supérieur à l'objectif historique de 2% que s'est fixé la Réserve fédérale. Ces chiffres - qui semblent de nature à remettre en cause la politique monétaire ultra-accommodante de la Fed - ont immédiatement fait monter les rendements des Treasuries et le dollar. Pour bon nombre d'observateurs, la remontée de l'inflation pourrait néanmoins être le simple reflet de facteurs exceptionnels, dus à la vigueur du redressement économique, plutôt que celui d'une dégradation de la tendance de fond. Les autres indicateurs économiques publiés dans la matinée n'ont pas véritablement surpris. Les dépenses de consommation des ménages ont ainsi augmenté de 0,5% en avril par rapport au mois précédent, une progression globalement conforme au consensus. Pour leur part, leurs revenus ont rechuté de 13,1%, une baisse plutôt moins forte que celle anticipée en moyenne par les économistes. L'indice de confiance des consommateurs du Michigan sera publié dans la matinée et les analystes l'attendent à 83 en mai.

