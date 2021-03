Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le marché de l'emploi continue de s'améliorer Cercle Finance • 11/03/2021 à 15:15









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en hausse jeudi matin, soutenus par l'annonce d'un recul plus marqué que prévu des inscriptions au chômage la semaine passée. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais affichent des gains compris entre 0,3% et 1,8%, annonçant un début de séance dans le vert. Dans le prolongement des bonnes statistiques économiques publiées depuis quelques semaines, les derniers indicateurs suggèrent que le marché de l'emploi continue de s'améliorer. Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi diminué lors la semaine du 6 mars aux Etats-Unis pour s'établir à 712.000 contre 754.000 la semaine précédente. Les économistes attendaient en moyenne 725.000 inscriptions au chômage. Une bonne surprise qui tend à confirmer les prévisions optimistes élaborées hier par Janet Yellen. Suite à la ratification par la Chambre des Représentants du gigantesque plan de soutien de 1.900 milliards de dollars, la secrétaire au Trésor avait affirmé que les Etats-Unis pourraient 'renouer ave le plein emploi dès l'année prochaine'. Problème, ce sont plus de 22 millions de postes qui ont disparu aux Etats-Unis entre février et avril 2020. Entre temps, seuls 60% des salariés ont retrouvé leur job, ce qui signifie qu'encore 9,5 millions de postes restent à créer afin de retrouver les niveaux d'avant la crise. Pour certains économistes, le processus pourrait plutôt prendre entre deux et trois ans. Autre nouvelle encourageante, la BCE a annoncé ce jeudi qu'elle allait accélérer son programme d'achats d'urgence face à la pandémie, le fameux 'PEPP', une mesure destinée à calmer la récente envolée des rendements obligataires souverains au sein de la zone euro. Sur le marché des Treasuries, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se détend autour de 1,51%, contre 1,54% la veille.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.