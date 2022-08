Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le marché apparaît mûr pour une reprise information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 15:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin après trois séances dans le rouge, réagissant positivement aux chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 avancent de 0,3% à 0,8%, annonçant un début de séance en territoire positif.



La tendance semble avoir été stimulée par les anticipations d'un ralentissement des hausses de taux de la part de la Réserve fédérale suite à un médiocre indicateur des créations de postes dans le privé.



D'après les résultats de l'enquête du cabinet privé ADP, le secteur privé n'a créé que 132.000 emplois au mois d'août, un chiffre nettement inférieur aux attentes.



Cet indicateur, qui tombe deux jours avant la statistique générale de l'emploi publiée par le Département du Travail, laisse penser que le marché du travail pourrait commencer à s'essouffler, ce qui pourrait justifier une atténuation du resserrement monétaire en cours.



Les espoirs de baisses de taux ont été refroidis vendredi dernier lorsque Jerome Powell, le président de la Fed, a tenu un discours particulièrement ferme sur la lutte contre l'inflation à l'occasion de Jackson Hole.



Mais le patron de la Fed a aussi déclaré que la banque centrale réagirait en fonction des indicateurs économiques appelés à être publiés dans les mois qui viennent.



L'indice S&P 500, qui a chuté de plus de 5% sur les trois dernières séances, semble de toute façon mûr pour une reprise après avoir enfoncé hier la barre psychologique des 4000 points.



Sur le marché pétrolier, le brut léger américain recule de 2,3% à 89,5 dollars dans un marché toujours aussi volatil.



Depuis début juin, le WTI a perdu 27% de sa valeur, mais affiche encore 20% de hausse depuis le 1er janvier.



En dehors de la statistique de l'emploi ADP, les traders prendront connaissance dans la matinée des chiffres des stocks américains de pétrole à l'issue de la semaine écoulée.





