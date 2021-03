Wall Street: le fonds Archegos à l'origine de la vente massive d'actions (presse)

La société d'investissement Archegos Capital est à l'origine de la vente, inhabituelle par son ampleur, de plus de 20 milliards de dollars d'actions d'une poignée d'entreprises à Wall Street en une seule journée, affirme dimanche l'agence Bloomberg.

Cette société, qui gère la fortune de l'homme d'affaires Bill Hwang, s'est délestée massivement vendredi de parts détenues dans des entreprises américaines de médias et des sociétés chinoises cotées à la Bourse de New York, indique l'agence en citant des sources proches du dossier.

Ces actions ont été vendues "en bloc", c'est-à-dire en quantité importante à un prix différent de celui du marché, par les banques d'affaires Morgan Stanley et Goldman Sachs notamment. Une telle méthode est courante mais l'ampleur des transactions effectuées vendredi a surpris les courtiers.

Ces opérations ont participé au fort repli des actions concernées. Les sociétés ViacomCBS et Discovery ont ainsi plongé d'environ 27% vendredi tandis que les entreprises chinoises Baidu et Tencent ont perdu jusqu'à 15% et 21% en séance avant de se reprendre et de terminer près de l'équilibre.

Selon le Financial Times, qui cite aussi des sources proches du dossier, Archegos Capital a été bousculé par la forte baisse à Wall Street plus tôt dans la semaine de ViacomCBS, dont il détenait beaucoup d'actions.

Ce repli a conduit un des courtiers d'Archegos à demander des fonds supplémentaires pour couvrir la dépréciation de cet investissement et in fine, a conduit Archegos à liquider certaines de ses positions.

