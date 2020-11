Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Dow vers une deuxième semaine de hausse Cercle Finance • 13/11/2020 à 16:50









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse vendredi matin et se dirige vers une deuxième semaine consécutive de gains, portée par ses composantes cycliques alors que les valeurs technologiques demeurent plus en retrait. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 0,6% à 29.252,4 points et cumule plus de 3% de gains sur la semaine, tandis que le Nasdaq - en hausse de 0,5% à 11.776 points - accuse un repli hebdomadaire de 1%. La Bourse de New York avait marqué une pause jeudi, l'aggravation de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis ayant éclipsé les bonnes nouvelles qui avaient entouré en début de semaine le développement du vaccin de Pfizer. Les analystes estiment néanmoins qu'après l'officialisation de l'élection de Joe Biden en tant que nouveau président américain, l'horizon s'est considérablement éclairci pour les marchés d'actions américains. 'On peut se montrer optimistes pour la fin de l'année, sachant que peu de nouvelles majeures sont à attendre', rappelle un trader. 'Les marchés vont continuer à bénéficier du discours rassurant des banques centrales, d'un probable report des négociations du Brexit, des espoirs de vaccins et de la normalisation de la crise sanitaire', ajoute-t-il. Au chapitre économique, le moral du consommateur américain s'est toutefois dégradé en novembre, au vu de l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui est ressorti à 77 en estimation préliminaire, contre 81,8 en données définitives pour le mois d'octobre. Côté valeurs, Walt Disney progresse de plus de 3% après avoir dévoilé une perte trimestrielle moins marquée que prévu, le géant du divertissement ayant également annoncé vouloir reprendre prochainement le versement de ses dividendes. Cisco bondit de son côté de plus de 7%, le spécialiste des réseaux informatique ayant publié des résultats meilleurs que prévu, notamment grâce au développement du télétravail.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.