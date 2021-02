Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Dow revient au contact de ses records Cercle Finance • 19/02/2021 à 16:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi matin, le chiffre meilleur qu'attendu de l'indice PMI du mois de février l'emportant sur les craintes récentes entourant une resurgence de l'inflation. Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 31.585,8 points, à quelques points de son record des 31.643.7 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de plus de 0,5% à 3936,4 points. L'indice PMI composite de l'activité globale aux Etats-Unis - calculé par IHS Markit - est passé de 58,7 en janvier à 58,8 en estimation 'flash' pour le mois en cours, toujours au plus haut depuis mars 2015. Ce chiffre est supérieur aux estimations des analystes, qui l'attendaient en repli marqué. Cet indicateur est de bon augure pour la croissance du premier trimestre aux Etats-Unis, alors que la situation sanitaire dans le pays tend à s'améliorer depuis quelques semaines. 'Le climat des affaires reste prospère, porté à la fois par les espoirs de nouvelles mesures de relance et le déploiement des campagnes de vaccination, même s'il est décevant de voir que cela ne se répercute pas par davantage de créations d'emplois', note Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit. Dans une interview accordée à CNB, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a déclaré vendredi vouloir soutenir un plan de relance peut-être surdimensionné, mais 'fort' en vue de sortir l'économie d'un trou très profond. Autre indicateur rassurant, la National Association of Realtors a fait état ce matin d'une hausse de 0,6% des ventes de logements anciens au mois de janvier. Cette progression - qui montre que le marché de l'immobilier reste toujours aussi dynamique - s'accompagne d'une progression des prix de vente, dont la médiane s'est accrue de 14,1% pour atteindre 303.900 dollars. Côté valeurs, Deere flambe de 10% après avoir relevé ses objectifs annuels à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels. Pfizer recule de 0,2% après avoir déposé auprès de la FDA montrant que son vaccin contre le Covid pouvait être stocké à des températures allant de -15° à -25°, contre -60° à -80° à l'heure actuelle. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow gagne pour l'instant 0,4%, le S&P 500 cède 0,2% et le Nasdaq lâche plus de 1%.

