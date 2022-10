Wall Street: le Dow Jones se redresse, le Nasdaq à la traîne information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 17:41

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, le Dow Jones profitant de l'apaisement des rendements obligataires et du raffermissement du pétrole, tandis que le Nasdaq reste plombé par les résultats décevants d'Alphabet et Microsoft.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 1% à 32.160,4 points, mais le Nasdaq Composite se traîne avec un repli de 0,2% à 11.171,8 points.



La nouvelle baisse des rendements obligataires, favorisée par l'espoir d'une accalmie sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ravive l'appétit pour le risque, mais essentiellement pour les segments les plus défensifs de la cote.



Sur le marché des taux, le rendement des bons du Trésor à dix ans amplifie maintenant son recul sous 4,1% pour flirter avec le seuil des 4%, un cap qu'il avait franchi à la hausse la semaine dernière.



Le déclic est venu d'une 'mauvaise nouvelle' qui en devient une bonne avec l'annonce d'une lourde rechute de 10,9% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de septembre, qui pourrait obliger la Fed à tempérer ses hausses de taux.



Autre facteur favorable pour les marchés d'actions, le cours du baril de pétrole progresse de près de 3%, à plus de 87,8 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI).



Conséquence, l'indice S&P du secteur de l'énergie gagne 2%, soit la meilleure performance sectorielle du jour.



Huit des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent en hausse, les valeurs liées à la santé s'illustrant elles aussi avec un gain de 1,8%, devant l'industrie (+1,6%) et les matières premières (+1,4%).



Les 'techs' sont, elles, victimes d'un courant vendeur lié aux craintes entourant les effets du ralentissement de l'économie sur leurs résultats, illustrés par les performances mitigées dévoilées hier soir par Microsoft et Alphabet.



Avec une baisse de plus de 5%, le groupe de logiciels est lourdement sanctionné après des prévisions moins soutenues qu'attendu pour son activité la plus dynamique, le 'cloud'.



Les investisseurs punissent également Alphabet, la maison-mère de Google, qui cède plus de 6% après avoir raté le consensus et manifesté son intention de se concentrer sur le contrôle de ses coûts.



Le recul de ces deux poids lourds des hautes technologies entraîne celui des autre grands noms du secteur comme Meta Platforms (-1,7%), Apple (-0,3%) ou Amazon (-1,2%), qui publieront tous leurs résultats dans les jours qui viennent.