Wall Street : le Dow Jones rebondit, mais le Nasdaq cale

(CercleFinance.com) - Attendue en hausse, la Bourse de New York peine à véritablement décoller mercredi matin suite à l'annonce d'une baisse inattendue de l'indice PMI au mois de mars. Environ deux heures après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 0,9% à 32.716,9 points, ce qui lui permet d'effacer ses pertes de la veille, mais le Nasdaq Composite affiche moins de 0,1% de gains, à 13.244 points. Publié en tout début de séance, l'indice PMI composite de l'activité globale calculé par IHS Markit est passé de 59,5 en février à 59,1 en estimation 'flash' pour le mois en cours. Ce recul constitue une déception pour les investisseurs, qui le voyaient atteindre de nouveaux records au vu de la dynamique favorable qui porte l'activité aux Etats-Unis depuis quelques semaines. Cet indicateur signale néanmoins la deuxième plus forte croissance du secteur privé depuis six ans. La tendance à Wall Street semble surtout favorisée par la stabilisation des rendements obligataires, avec des taux à 10 ans qui n'évoluent guère autour de 1,64%, et par la vigueur des cours du pétrole. Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain reprend 4,5% et repasse au-dessus de la barre des 60 dollars, une performance qui soutient le secteur de l'énergie dans son ensemble. Cotés sur le Dow, les géants ExxonMobil et Chevron s'adjugent tous les deux plus de 3% en fin de matinée. Toujours du côté des valeurs, Intel est globalement stable (-0,1%) après avoir annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour la construction de deux usines de semi-conducteurs dans l'Arizona. General Mills cède de son côté plus de 5% dans le sillage de résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

