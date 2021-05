Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Dow Jones in extremis dans le vert Cercle Finance • 05/05/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones termine in extremis dans le vert (+0,06% à 34.133), grâce à une vague d'achat de dernière minute : un score positif apparaîtra rassurant même si le S&P500 perd -0,67% (à 4.165) et le Nasdaq -1,9% au final (à 13.633 contre -2,2% un quart d'heure avant la clôture avec une incursion sous 16.600). En dehors de 'l'incident taïwanais' qui a jeté un froid dès 13H30 ce mardi, Wall Street retiendra deux phrases 'choc'. La première émane de Janet Yellen, la Secrétaire américaine au Trésor : elle a déclaré qu'en raison de dépenses budgétaires colossales, 'les taux d'intérêt pourraient devoir augmenter à un moment donné pour éviter toute surchauffe de l'économie'. La seconde émane de Robert Kaplan qui revient à la charge après sa 'sortie' de vendredi dernier concernant un 'tapering' (réduction du programme d'achat de la Fed, actuellement de 120Mds$), ayant déclaré : 'la politique monétaire de la Fed est une des causes de la forte hausse des marchés financiers : je m'inquiète de prises de risques excessifs sur les marchés', et ajouté : 'une hausse de taux pourrait être appropriée alors que les anticipations de croissance progressent'. Le chiffre du jour n'avait rien de rassurant pour Wall Street : le déficit commercial des Etats-Unis est passé de 70,5 milliards de dollars en février (révisé de 71,1 milliards en estimation initiale) à 74,4 milliards en mars, d'après le Département du Commerce, un déficit de nouveau plus élevé que le consensus. Cette dégradation de 5,6% d'un mois sur l'autre traduit une augmentation de seulement 6,6% des exportations américaines, à 200 milliards de dollars, insuffisante face à des importations en croissance de 6,3% à 274,5 milliards. Côté valeurs, le Nasdaq a chuté dans le sillage de Moderna -6,7% et Incyte -5,3%, puis des fabricants de semi-conducteurs Western Digital -4,1%, ASML -3,9%, Citrix -3,4%, Applied Materials -3,1%. Parmi les titres les plus actifs, on remarquait Apple -3,5%, PayPal -3,4%, Activision -2,7%, Qualcomm -2,4%, Tesla -1,7%, Microsoft -1,6%. La vedette du jour s'appelait Sealed Air (concurrent d'Air Liquide) avec +9,3%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.