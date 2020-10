Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Dow Jones en repli malgré l'indice PMI Cercle Finance • 26/10/2020 à 08:14









(CercleFinance.com) - Après un début de séance en légère hausse, le Dow Jones a terminé la séance à la Bourse de New York dans le rouge notamment du fait de l'absence de progrès dans les négociations sur un nouveau plan de relance. L'indice Dow Jones perd 0,1% à 28.336 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,25% à 11.693 points. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a abandonné 0,8% et le Nasdaq a reculé de plus de 1,8%. Une statistique parue dans le courant de la matinée de vendredi est pourtant venue confirmer que l'économie américaine se trouvait sur la bonne voie après le coup de froid printanier imposé par le confinement. L'indice PMI composite de l'activité globale des Etats-Unis - calculé par IHS Markit - est ainsi passé de 54,3 en septembre à 55,5 au mois d'octobre en estimation 'flash', une hausse qui traduit une accélération de l'expansion de l'activité du secteur privé américain. L'indice atteint ainsi son plus haut niveau depuis 20 mois. Problème, la reprise a été menacée par l'incapacité des parlementaires de Washington à trouver un accord sur un nouveau plan de relance. La hausse est également neutralisée par les résultats décevants publiés par Intel. Le fabricant de puces décroche de plus de 10% en raison d'une chute de ses ventes de processeurs pour centres de données et d'un net reflux de ses marges bénéficiaires sur le trimestre écoulé. Mattel s'en sort mieux et gagne plus de 9% à la faveur d'une hausse vigoureuse de ses ventes sur le dernier trimestre, le fabricant de jouets s'étant par ailleurs montré optimiste concernant son activité pour la période de Noël.

