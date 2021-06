Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Dow Jones efface ses pertes de vendredi Cercle Finance • 21/06/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a débuté dans le vert lundi matin, amorçant un redressement après la forte baisse de vendredi provoquée par un changement de tonalité de le part de la Fed. Un peu plus d'une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 1,5% à 33.786,1 points et efface ses pertes de vendredi, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 14.125 points. La cote profite d'un rebond sur des rachats à bon compte après ses pertes de la semaine passée, l'indice Dow Jones ayant chuté de 3,5% et signé son pire repli hebdomadaire depuis la fin octobre. Après ce genre de mouvement de vente, les chasseurs de bonnes affaires font souvent leur apparition pour se mettre à la recherche des titres survendus. D'après les stratèges, le repli observé sur les marchés d'actions américains au cours des dernières séances offre d'intéressantes opportunités aux investisseurs, notamment du côté des bancaires et des cycliques. Les valeurs financières (+1,8%) figurent ainsi aux avant-postes des marchés ce lundi, au même titre que l'énergie (+2,5%), de l'immobilier (+1,2%), des télécoms (+0,9%) et de la consommation (+0,8%). L'indice de volatilité du CBOE, baromètre de l'anxiété des investisseurs, se replie de 10% à 18,5 points, revenant sous la barre fatidique des 20 points.

