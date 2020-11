Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Dow Jones à quelques points des 30.000 Cercle Finance • 24/11/2020 à 17:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi matin, avec des records à la clé pour le Dow Jones, la mise en place d'un nouveau gouvernement à Washington rassurant les marchés tandis que les espoirs d'un prochain vaccin demeurent au premier plan. En fin de matinée, le Dow Jones s'octroie une progression de 1,3% à 29.988,2 points, après avoir établi un nouveau record absolu à 29.996 points, c'est-à-dire à moins de 0,1% du seul symbolique des 30.000 points. Toujours dopé par la hausse stratosphérique de Tesla, le Nasdaq s'adjuge de son côté 0,7% à 11.969 points. Les marchés américains restent soutenus par la perspective de la nomination de Janet Yellen, patronne de la Fed entre 2014 et 2018, en tant que future secrétaire au Trésor. 'C'est un nom qui rassure tout le monde par rapport aux autres candidats qui étaient en lice pour le poste', glisse un trader basé à New York. Le Dow Jones avait salué la nouvelle dès lundi soir avec un gain de 1,1%, effaçant toutes ses pertes de la semaine dernière. L'indice industriel double la mise aujourd'hui et confirme sa plus forte hausse mensuelle depuis janvier 1987 et la plus forte de son histoire pour un mois de novembre. Les indicateurs économiques du jour semblent pourtant contradictoires: si la confiance des ménages a nettement reculé en novembre, le baromètre des prix immobiliers s'est lui envolé de 6,6% au mois d'octobre. Sur le Nasdaq, Tesla engrange encore 5%, avec une capitalisation qui dépasse désormais 500 milliards de dollars, soit l'équivalent de la valorisation boursière des huit principaux constructeurs mondiaux, malgré une part de marché qui n'atteint pas 2%.

