Wall Street: le Dow Jones à plus de 40.000 points

(CercleFinance.com) - Wall Street atteint de nouveaux records jeudi, favorisée par des résultats d'entreprises meilleurs que prévu et par la promesse, même lointaine, d'une possible baisse de taux de la Fed.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones s'adjuge 0,3% à 40.041,6 points et franchit la barre des 40.000 points pour la première fois de son histoire, moins de quatre ans après avoir dépassé le seuil des 30.000.



Le Nasdaq Composite prend lui 0,3% à 16.792,5 points après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 16.793,9 points.



Les marchés d'actions américains avaient déjà établi de nouveaux pics absolus hier suite aux chiffres rassurants de l'inflation, qui ont renforcé le scénario d'une baisse de taux dès le mois de septembre.



Tranquillisés sur l'évolution de la politique de la Fed, les investisseurs ont pu se concentrer aujourd'hui sur les bons résultats de plusieurs poids lourds de la cote.



Avec un gain de 6%, Walmart est le principal contributeur à la hausse du Dow Jones après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Mais le mouvement de hausse reste surtout alimenté par les valeurs technologiques et les locomotives habituelles du secteur, comme AMD, en dépit des résultats fraîchement accueillis de Cisco (-2%).



Le marché est aussi soutenu par la poursuite du redressement des cours du pétrole, qui soutient le secteur de l'énergie.



Les investisseurs n'ont en revanche pas beaucoup réagi aux indicateurs meilleurs que prévu publiés dans la matinée, jugeant qu'ils ne sont pas de nature à compromettre le scénario d'une baisse des taux en septembre.





