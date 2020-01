Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Dow Jones a franchi le cap des 29.000 Cercle Finance • 10/01/2020 à 17:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York progresse légèrement vendredi matin malgré des chiffres de l'emploi un peu moins bons que prévu pour le mois de décembre. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones affiche un gain limité de moins de 0,1% à 28.961,8 points, mais l'indice a atteint dans la matinée un nouveau record absolu en franchissant le seuil des 29.000 points, tout juste sept semaines après avoir franchi celui des 28.000 (le 15 novembre). Le Nasdaq Composite progresse pour sa part de 0,3% à 9229,4 points. L'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu le mois dernier, puisque le Département du Travail a recensé 145.000 nouveaux postes le mois dernier, là où le consensus des économistes en espérait plutôt 160.000. Parallèlement, le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricole a augmenté de 2,9% en rythme annuel, un chiffre inférieur aux attentes. 'Il est frappant de voir que la pression salariale n'est pas plus forte en dépit d'un taux de chômage au plus bas de 50 ans', s'étonnent ainsi les équipes de Commerzbank. 'En toute logique, cela signifie que l'inflation devrait rester basse pendant encore quelque temps, sans doute trop basse au sens de la Fed', ajoute la banque allemande. Pour l'établissement germanique, cette perspective écarte tout resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale dans l'immédiat. Si les choses restent en l'état, le bilan hebdomadaire devrait afficher un score flatteur, de l'ordre de +1,2% sur le Dow Jones et de +2% pour le Nasdaq, dont la performance a été dopée cette semaine par les gains spectaculaires d'Apple (+5%), mais aussi de Tesla (+8%).

