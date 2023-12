Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le doute s'installe après l'emploi information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi après le rebond des créations d'emplois le mois dernier, qui freine l'espoir d'une baisse rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'économie américaine avait créé 199.000 emplois non agricoles au mois de novembre, alors que la moyenne des prévisions des économistes s'établissait plutôt autour de 150.000.



'Cela s'explique toutefois par le fait que bon nombre de grèves ont pris fin', rappellent les analystes de Commerzbank.



Si ces données témoignent de la robustesse de l'économie américaine et éloignent les craintes d'une récession, le reflux du taux de chômage pourrait dissuader la Fed d'abaisser ses taux d'intérêt dans l'immédiat.



Le marché n'évalue plus qu'à 47% la probabilité d'une réduction de taux de 25 points de base à l'issue de la réunion du mois de mars prochain, contre encore 55% hier, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans - qui n'a cessé de perdre du terrain depuis la fin octobre - est repartir à la hausse après la statistique, à plus de 4,23%.



De même, le dollar a accentué sa progression face à l'euro, faisant retomber la monnaie européenne sous la barre de 1,0760 dollar.



Les investisseurs attendent maintenant l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan, prévu à 62 en décembre contre 61,3 le mois passé, une statistique ayant pour inconvénient d'être notoirement volatile et peu prédictive.





