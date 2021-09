Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le dossier Evergrande revient sur le tapis information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York retombe à l'ouverture vendredi, dans un climat d'inquiétudes renouvelées concernant la capacité d'Evergrande à honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 34.719,2 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 14.984,8 points. Après avoir lourdement chuté lundi en raison du dossier Evergrande, les principaux indices de Wall Street avaient regagné du terrain mercredi et jeudi, l'attitude patiente de la Fed ayant contribué à remonter le moral des investisseurs. Mais le dossier Evergrande est revenu sur le tapis ce matin, le géant surendetté de l'immobilier chinois ayant raté le paiement du coupon de son obligation en dollars. Quant à sa filiale automobile, elle ne paie plus ni ses salariés ni ses fournisseurs. Sachant qu'un éventuel défaut du groupe ne pourra pas être formellement constaté avant une période de 30 jours, les séances à venir s'annoncent semées d'embûches pour les marchés américains. Au chapitre économique, les chiffres du jour s'avèrent plutôt positifs. Le Département du Commerce a fait état d'une hausse de 1,5% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois d'août, à un volume annuel CVS de 740.000, contre 729.000 en juillet. Le prix médian des ventes de logements neufs s'est établi à 390.900 dollars, quasi-stable par rapport à juillet. A 378.000 à fin août, le stock de logements neufs prêts à la vente représente 6,1 mois au rythme d'écoulement actuel. Sur le marché obligataire, les taux longs se tendent encore un peu plus avec un rendement du T-Bond à 10 ans qui atteint désormais 1,44%. Côté valeurs, Nike décroche de plus de 6% après avoir présenté des résultats trimestriels au-dessus des attentes, mais revu ses prévisions annuelles à la baisse en raison des difficultés de sa chaîne logistique.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.