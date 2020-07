Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le dollar poursuit sa glissade Cercle Finance • 27/07/2020 à 17:26









(CercleFinance.com) - Comme prévu, la Bourse de New York a ouvert dans le vert lundi matin, dans un climat notamment marqué par la poursuite de la dégringolade du dollar. Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 26.577,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 1% à 10.473,5 points. Sur le front des changes, le dollar poursuit sa glissade, qui s'accélère même ce lundi puisque le billet vert cède désormais plus de 1% face à l'euro, lequel se hisse vers 1,1770. La Réserve fédérale américaine tiendra demain et après-demain une réunion à l'issue de laquelle elle devrait confirmer que ses taux resteront bas pendant une longue période. La faiblesse du billet vert dope l'once d'or, qui s'envole de 2% vers un nouveau record absolu de 1.941 dollars et l'argent n'est pas en reste avec un bond de plus de 7% à près de 24,5 dollars, nouveau zénith absolu depuis fin août 2013. Les statistiques du jour n'ont guère aidé le billet vert. Les dernières statistiques montrent en effet que le vigoureux redressement de l'économie américaine a tendance à s'essouffler. Après un bond de 15,1% en mai, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont ainsi grimpé de 7,3% en juin selon le Département du Commerce. Cette progression se situe néanmoins en ligne avec le consensus, qui visait une hausse de l'ordre de 7%. Les marchés continuent néanmoins de bénéficier des espoirs entourant la prolongation du programme de soutien à l'économie mis en place par Washington au début de la crise du coronavirus. Les Républicains devraient dévoiler aujourd'hui un nouveau plan de soutien de 1.000 milliards de dollars visant à faire face aux conséquences persistantes de l'épidémie. Le montant des aides mensuelles pourrait toutefois être réduit de moitié pour 30 millions d'américains au chômage, passant de 2.400 à 1.200 dollars par mois.

