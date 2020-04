Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le deuxième trimestre démarre dans le rouge Cercle Finance • 01/04/2020 à 16:53









(CercleFinance.com) - Wall Street débute le deuxième trimestre en forte baisse mercredi, affaiblie par des déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles l'épidémie de coronavirus pourrait faire jusqu'à 240.000 morts aux Etats-Unis. Poursuivant son recul de la veille, le Dow Jones cède actuellement près de 3% à 21.270,3 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 2,5% à 7503 points. Lors d'une conférence de presse tenue dans la soirée d'hier, Donald Trump a prévenu que 'deux semaines très douloureuses' attendaient les américains et dévoilé des prévisions faisant état de décès pouvant aller jusqu'à 240.000. Ces estimations renforcent le pessimisme des investisseurs quant aux effets dévastateurs de l'épidémie, avec un scénario du pire qui semble sur le point de se concrétiser. 'Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 pourrait ralentir dans les pays initialement touchés, mais il culminera probablement plus tard aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne', rappelle l'équipe de recherche et de stratégie de SPDR. 'Les confinements pourraient donc durer plus longtemps qu'anticipé', prévient la filiale de State Street Global Advisors. Bon nombre d'observateurs jugent en outre que le moment n'est pas encore venu pour revenir sur les marchés. 'Les taux de défaut vont continuer d'augmenter, et les corrections sur les bénéfices ne sont probablement pas encore toutes bien intégrées dans les valorisations actuelles', souligne ainsi SPDR. 'De quoi s'interroger sur la valeur réelle des actifs', poursuit le gérant d'actifs. 'Sont-ils réellement si bon marché et promettent-ils vraiment des rendements et des bénéfices élevés?', ajoute-t-il. Du côté des statistiques du jour, les indicateurs parus dans la matinée sont évidemment marqués par les conséquences de l'épidémie de coronavirus. L'indice ISM pour le secteur manufacturier est néanmoins ressorti à 49,1 au titre du mois de mars, à comparer à 50,1 en février, là où le consensus attendait une baisse bien plus nette à 45. Le cabinet de services aux entreprises ADP a de son côté indiqué que le secteur privé américain n'avait détruit que 27.000 emplois le mois dernier, alors que la prévision moyenne des analystes s'établissait à une perte de 150.000. La réalité du marché du travail (NFP) qui sera dépeinte vendredi par le rapport officiel du Département du Travail risque toutefois de s'avérer sans commune mesure avec ces chiffres.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.