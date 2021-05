Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le décrochage de la 'tech' s'amplifie Cercle Finance • 11/05/2021 à 15:37









De plus en plus d'analystes s'inquiètent de l'imminence de la menace d'une résurgence de l'inflation, qui pourrait conduire la Fed à revoir sa politique monétaire ultra-accommodante. (Crédit photo : Pixabay - David Vives) (CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mardi matin, de nouveau pénalisée par la dégringolade des valeurs technologiques sur fond d'inquiétudes récurrentes concernant le niveau de l'inflation. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones perdait 0,9% à 34.426,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâchait 2,1% à 13.123,4 points. Wall Street avait déjà plié sous le poids du secteur technologique hier, avec un indice Nasdaq (-2,5% lundi) qui avait cassé d'importants supports et matérialisé une figure de retournement jugée préoccupante. De plus en plus d'analystes s'inquiètent de l'imminence de la menace d'une résurgence de l'inflation, qui pourrait conduire la Fed à revoir sa politique monétaire ultra-accommodante. Les sociétés de la haute technologie, souvent tributaires de financements extérieurs, sont considérées comme les principales victimes d'un éventuel cycle de resserrement monétaire qui viendrait renchérir le coût du crédit. Conséquence, les investisseurs délaissent les valeurs de la 'tech' pour revenir sur des compartiments jugés plus défensifs comme la santé, l'immobilier ou les services collectifs. Le fait que les acheteurs privilégient d'autres secteurs que la technologie, qui joue habituellement le rôle de locomotive du marché, montre que les investisseurs commencent à se montrer plus prudents. Il est vrai qu'après plusieurs années fastes, les valeurs de la technologie se traitent sur des multiples de valorisation très élevés. 'On peut dire que cette bulle tech dégonfle pour ne pas exploser', explique Jérémy Taïeb, analyste financier chez Fabernovel et co-auteur d'une récente étude sur les géants de la tech. Aucun poids lourd technologique n'est épargné par ce mouvement de défiance généralisée à l'égard du secteur, Apple décrochant de 2,7% dans les premiers échanges tandis que Tesla poursuit sa correction en lâchant 3,6%.

